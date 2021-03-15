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أخبار العالم

قائد بالجيش الأمريكي: سنحارب الصين بالروبوتات.. ولها الأولوية في ساحة المعركة

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:30 م
الجيش الأمريكي يعمل
الجيش الأمريكي يعمل على تطوير روبوتات
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على صالح
قال الميجور جنرال ريتشارد روس كوفمان، مدير فريق المركبات القتالية من الجيل التالي للجيش الأمريكي، إنه تتمثل إحدى أهم أولويتين لتكنولوجيا الجيش الأمريكي في تطوير روبوتات مختلفة للقيام بمجموعة متنوعة من الأدوار في ساحة المعركة.


وأضاف كوفمان اليوم الاثنين، في ندوة عبر الإنترنت لمركز التقييمات الإستراتيجية والمتعلقة بالميزانية الدفاعية الامريكية: "أولويتنا الثانية هي الروبوتات - الخفيفة والمتوسطة والثقيلة - التي يمكنها التحرك في ساحة المعركة، وامتلاك سلاح، وخرق العقبات، وإطفاء الحرائق وحمل أجهزة الاستشعار.


وأكد كوفمان أن القدرات الروبوتية ستكون مهمة بشكل خاص للجيش الأمريكي في أي معركة برية مع الصين ، والتي يمكن أن تنشر جيشًا مكونًا من مليون رجل مع 10000 دبابة ومدرعات.


وأضاف "هناك شركات روبوتية هنا في ديترويت تدفع بسرعة إلى الحافة.. وسنقاتل ضد الصين بعدد أكبر: كلما زاد عدد الروبوتات التي يمكننا الحصول عليها في الميدان لتقليل الأعباء على البشر ، هذا أمر حيوي".


وتابع كوفمان أن الروبوتات في ساحة المعركة ستمنح الجيش الأمريكي ميزة نسبية في أي مكان يقاتل فيه.
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