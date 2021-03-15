مع جليلة.. محمد سامى يشارك متابعيه بصورة مع زوجته | شاهد

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نشر المخرج محمد سامى صورة له مع زوجتة الفنانة مى عمر

وعلق محمد سامى على الصورة قائلا " مع جليلة مسلسل نسل الأغراب 2021 إن شاء الله ".

مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في السبق الرمضاني القادم 2021، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، ، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.



