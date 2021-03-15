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فن

مع جليلة.. محمد سامى يشارك متابعيه بصورة مع زوجته | شاهد

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:14 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر المخرج محمد سامى صورة له مع زوجتة الفنانة مى عمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وعلق محمد سامى على الصورة قائلا " مع جليلة مسلسل نسل الأغراب 2021 إن شاء الله ".

مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في السبق الرمضاني القادم 2021، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، ، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.

المسلسل من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.

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