لميس الحديدي تسأل وزير المالية: شعورك إيه عند تلقي تعليمات السيسى بزيادة المرتبات والمعاشات.. ومعيط يرد

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، سؤالا لوزير المالية، قائلة "شعورك ايه عند تلقي تعليمات الرئيس بخصوص العلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور".





ورد "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، قائلا: "أنا حاسس أن ربنا بيوفقنا ويكرمنا عندما نحاول مساعدة المواطنين، ونعمل حاجه تكون سبب سعادتهم".





وأضاف "الرئيس السيسي منحاز تماما للمواطن، ورفع مستوى معيشاتهم لتحملهم الاصلاح الاقتصادي"، متابعا: "نفسنا نعمل أكثر من هذا".





وأشار إلى إنه سيتم صرف الزيادة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنهاية يوليو المقبل، موضحا أن قيمة الزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه.



