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باحث بعلم الفيروسات: الدول الأوروبية قد توقف استخدام لقاح استرازينكا..فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:16 م
باحث بعلم الفيروسات
باحث بعلم الفيروسات
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محمود محسن
قال دكتور اسلام حسين الباحث بعلم الفيروسات  أن لقاح استرازينكا من أهم لقاحات كورونا في العالم مؤكدا  أن هذا اللقاح سيكون له دور اساسي فى اغلبية بلاد الشرق الاوسط.

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز أنه تم ملاحظته في الدنمارك والنمسا لأنه تم ملاحظة حالة تلقت تطعيم لقاح استرازينكا حدث بها تجلط فى الدم وحدثت وفاه وشخص أخر ظهرت عليه نفس المشكلة ولكنه تعافى.

وتابع الباحث بعلم الفيروسات أن هناك أنباء أن  الدول الاوروبية ستوقف لقاح استرازينكا مؤكدا أن هناك 17 دولة في أوربا حصلت على مليون جرعة .

وأشار حسين إلى ان وكالة الادوية الأوربية خرجت بتصريح انه لا علاقة بتجلطات الدم باللقاح مؤكدا أنه  تم توزيع 17 مليون جرعة من لقاح استرازينكا لكل دول أوربا.
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