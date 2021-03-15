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محافظات

سكرتير كفر الشيخ يناقش تعزيز الخطط القومية للقضية السكانية ..صور

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:25 م
اللواء أشرف موافي
اللواء أشرف موافي
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محمود زيدان
عقد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، اجتماعًا بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وضرورة وضع إستراتيجية متكاملة لإدارة القضية السكانية بالمحافظ، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. 

وقال السكرتير العام، إن الدولة، ومحافظة كفرالشيخ، قادرة على التعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، وتداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مؤكدًا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية. 
 
وكلف السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، التعاون مع مديرية الصحة، بإقامة حملات تنظيم الأسرة، وتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان. 
 
كما أشار اللواء أشرف موافي، إلى تقديم رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، وإضافة ملصقات بشعار " حقك تنظمي" بكافة مراكز ومدن المحافظة والمناطق الخالية من العيادات المتنقلة، بالإضافة إلي توفير مقاعد ومظلات للسيدات المشاركات في الحملات، وإقامة ندوات للتوعية بالقضية السكانية والإعلان عن حملة تنظيم الأسرة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والمجلس القومي للسكان.
سكرتير كفر الشيخ يناقش تعزيز الخطط القومية للقضية السكانية ..صور
سكرتير كفر الشيخ يناقش تعزيز الخطط القومية للقضية السكانية ..صور
سكرتير كفر الشيخ يناقش تعزيز الخطط القومية للقضية السكانية ..صور
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