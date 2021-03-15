سكرتير كفر الشيخ يناقش تعزيز الخطط القومية للقضية السكانية ..صور

عقد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، اجتماعًا بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وضرورة وضع إستراتيجية متكاملة لإدارة القضية السكانية بالمحافظ، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وقال السكرتير العام، إن الدولة، ومحافظة كفرالشيخ، قادرة على التعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، وتداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مؤكدًا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية.

وكلف السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، التعاون مع مديرية الصحة، بإقامة حملات تنظيم الأسرة، وتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان.