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اقتصاد

جمارك دمياط تحصل على إيرادات بـ3.5 مليون جنيه من بيع بضائع بالمزاد العلني

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:25 م
جمارك وموانئ
جمارك وموانئ
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محمد يحيي
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن حصيلة بيع بضائع بجلسة مزاد علنية لصالح منفذ دمياط بقيمة تبلغ 3.5 مليون جنيه لـ 27 لوطا من بضائع متنوعة.


قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك اليوم، إنه تم بيع لوطين عبارة عن تفاح وأرز بقيمة 578.84 ألف جنيه .


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أوضح التقرير أنه تم بيع 25 لوطا بـ 2.9 مليون جنيه لسيارات وقطع غيار ودراجات نارية وحاويات فارغة.


وذكر التقرير أن البضائع المباعة خضعت لاشراف من هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وبما يتوافق مع قانون التعاقدات الحكومية.
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