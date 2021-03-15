جمارك دمياط تحصل على إيرادات بـ3.5 مليون جنيه من بيع بضائع بالمزاد العلني





قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك اليوم، إنه تم بيع لوطين عبارة عن تفاح وأرز بقيمة 578.84 ألف جنيه .









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وذكر التقرير أن البضائع المباعة خضعت لاشراف من هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وبما يتوافق مع قانون التعاقدات الحكومية.