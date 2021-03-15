جمارك دمياط تحصل على إيرادات بـ3.5 مليون جنيه من بيع بضائع بالمزاد العلني

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن حصيلة بيع بضائع بجلسة مزاد علنية لصالح منفذ دمياط بقيمة تبلغ 3.5 مليون جنيه لـ 27 لوطا من بضائع متنوعة.
«ستاندرد تشارترد»: مصر بين أكبر 10 اقتصادات فى العالم.. وصندوق النقد: ارتفاع معدل النمو إلى ٥,٥٪ العام المقبل
أوضح التقرير أنه تم بيع 25 لوطا بـ 2.9 مليون جنيه لسيارات وقطع غيار ودراجات نارية وحاويات فارغة.
قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك اليوم، إنه تم بيع لوطين عبارة عن تفاح وأرز بقيمة 578.84 ألف جنيه .
اقرأ أيضا:
«ستاندرد تشارترد»: مصر بين أكبر 10 اقتصادات فى العالم.. وصندوق النقد: ارتفاع معدل النمو إلى ٥,٥٪ العام المقبل
أوضح التقرير أنه تم بيع 25 لوطا بـ 2.9 مليون جنيه لسيارات وقطع غيار ودراجات نارية وحاويات فارغة.
وذكر التقرير أن البضائع المباعة خضعت لاشراف من هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وبما يتوافق مع قانون التعاقدات الحكومية.