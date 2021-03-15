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أخبار العالم

أول رد من أنقرة على أنباء إغلاق المدارس التركية في السعودية

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:26 م
أول رد من أنقرة على
أول رد من أنقرة على أنباء إغلاق المدارس التركية في السعودية
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قسم الخارجي
زعمت وزارة التربية التركية، اليوم الاثنين، أن التقارير التي تحدثت عن إغلاق المملكة العربية السعودية للمدارس التركية هي أنباء "لا تعكس الحقيقة".

وقال مسؤول بالوزارة إن 26 مؤسسة تعليمية تركية في السعودية تواصل أنشطتها التدريبية والتعليمية، وأنه توجد 34 مؤسسة تعليمية تتبع لوزارة التربية التركية في 8 مدن سعودية، و26 منها تواصل أنشطتها التعليمية بفعالية، وفقا لوكالة "الأناضول" الحكومية.

وأوضح أنه تم إغلاق 8 مدارس في مكة والمدينة فقط، وأن جهود وزارتي الخارجية والتربية التركية متواصلة من أجل استئناف المدارس لأنشطتها التعليمية.

أوأشار المسؤول التركي إلى أن الإغلاق جرى في يونيو 2020، وأن الوزارات المعنية تتابع القضية بعناية.

كانت وسائل إعلام تركية نقلت عن مسؤولين قولهم إن السعودية أغلقت المدارس التركية خلال الفترة الماضية، خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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