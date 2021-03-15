الولايات المتحدة تطلق مناورات "ديفندر أوروبا" السنوية مع حلفاء الناتو

أطلق الجيش الأمريكي سلسلة مناورات "Defender Europe" السنوية التي تستغرق ثلاثة أشهر ونصف الشهر مع حلفاء الناتو عبر المحتوى الأوروبي ، حسبما أعلن بيان صحفي عسكري رسمي يوم الاثنين.





وجاء في البيان أن "أنشطة DEFENDER-Europe 21 تبدأ الشهر الجاري في جميع أنحاء أوروبا وتستمر حتى يونيو".





ويعتبر "DEFENDER-Europe هو تدريب مشترك سنوي واسع النطاق للجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا ، متعدد الجنسيات ، مصمم لبناء الاستعداد الاستراتيجي والتشغيلي وقابلية التشغيل البيني بين الولايات المتحدة وحلفاء الناتو وشركائهم."





وأشار البيان إلى أن تدريبات DEFENDER-Europe 21 لهذا العام تشمل عددًا أكبر من الدول الحليفة في الناتو والدول الشريكة التي تقوم بأنشطة على نطاق أوسع مما حدث في عام 2020.





وسيجري أكثر من 30.000 من القوات متعددة الجنسيات من 27 دولة عمليات متزامنة تقريبًا عبر أكثر من 30 منطقة تدريب في اثني عشر دولة. ... وستشمل أيضًا مشاركة كبيرة من القوات الجوية الأمريكية والبحرية الأمريكية، وفقا لما ذكره بيان الجيش الأمريكي.





واضاف البيان "ستستخدم التدريبات الطرق البرية والبحرية الرئيسية التي تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا، وستتضمن قدرات جديدة أو متطورة بما في ذلك أصول الدفاع الجوي والصاروخي، بالإضافة إلى أصول من ألوية مساعدة قوات الأمن التابعة للجيش الأمريكي والفيلق الخامس الذي أعيد تنشيطه مؤخرًا".