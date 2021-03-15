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حوادث

إخماد حريق بمنزل بجوار كنيسة السيدة العذراء بالمنيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:50 م
حريق
حريق
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ايمن رياض
تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا من إخماد حريق نشب بمنزل مهجور بجوار كنيسة السيدة العذراء بمدينة المنيا دون أضرار بشرية تم التحفظ على المكان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بمنزل بجوار كنيسة السيد العذراء بمدينة المنيا.

وانتقل قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين أن الحريق بمنزل مهجور، وجرى إخماد الحريق، دون خسائر بشرية، وحدوث تلفيات بمحتويات المنزل «أثاث قديم». تم إخطار المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.
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