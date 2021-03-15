إخماد حريق بمنزل بجوار كنيسة السيدة العذراء بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا من إخماد حريق نشب بمنزل مهجور بجوار كنيسة السيدة العذراء بمدينة المنيا دون أضرار بشرية تم التحفظ على المكان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بمنزل بجوار كنيسة السيد العذراء بمدينة المنيا.



