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مدحت العدل: هذه الفئات الأكثر عرضة لـ الذبحة الصدرية.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:28 م
مدحت العدل
مدحت العدل
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محمد القاضي
قال المنتج مدحت العدل، إن أكثر الفئات عرضة للإصابة لذبحة صدرية هم المفكرون والأطباء والفنانيون.

وأضاف "العدل"، خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية "لميس الحديدي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، هذه الفئات أكثر عرضة للذبحة الصدرية لكثرة الانفعالات المختلفة التي تأثر مباشرة على القلب.

وأشار إلى أن الحوادث التي حدثت خلال الفترة الأخيرة مثل واقعة سيدة السلام تدل على أن القشور هي التي تحكمنا، معقبا: "أصبح هناك تغييب للعقل المصري والاعتماد على النقل وليس العقل".

وحل المنتج مدحت العدل، ضيفا على الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، وتحدث "العدل"، عن ديوانه الجديد "فوضى المشاعر" التجربة الثالثة للكاتب، ويضم 32 قصيدة عامية.

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