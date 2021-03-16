أستاذ اقتصاد: زيادة الأجور والمعاشات يستفيد منها نصف الشعب المصري.. فيديو

قال ال دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان إن معدلات التضخم منخفضة مؤكدا أن زيادات الأجور والمعاشات زيادة حقيقية للمواطنين.





وأضاف سليمان خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أنه في الماضي كانت زيادة الأجور لا يشعر بها المواطن لأن ارتفاع الأسعار كان يأكل الزيادة بشكل كبير.





وتابع لأ ول مرة معدل التضخم يتراوح ما بين 4 إلى 5% مؤكدا أن الزيادة حقيقية فى دخول أكثر من 5 ملايين موظف بالجهاز الإدارى بالدولة وأصحاب المعاشات الذين هم أكثر من 5 ونصف مليون مواطن.



