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اقتصاد

اقتصاد السعودية| "سكني": شهر فبراير يُسجّل العدد الأعلى لأسر تملكت منازلها بإجمالي 16 ألفًا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:01 ص
عقارات
عقارات
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قسم الاقتصاد
أعلن برنامج "سكني"، استفادة 20,290 أسرة خلال شهر فبراير الماضي، من حلوله وخياراته المتنوعة، بينها 16,012 أسرة سكنت في منازلها في رقم يعدّ الأعلى منذ انطلاق البرنامج، استمرارًا لجهود البرنامج في إتاحة حلول التملّك ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70%.

يأتي ذلك ضمن الإعلان الشهري للبرنامج عن أعداد المستفيدين، ليصل إجمالي الأُسر التي استفادت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 45,764 أسرة، منها 31,619 أسرة سكنت منازلها.

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وأوضح البرنامج  الذي نقله وكالة الأنباء السعودية " واس" أن مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات جاهزة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري تجاوز 19 ألف أسرة، وأكثر من 13 ألف أسرة استفادت من خيار البناء الذاتي، وفضلت 7599 أسرة الاستفادة من خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، وأكثر من 4880 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ونوّه البرنامج باستمرارية أعمال التنفيذ والبناء ضمن المشروعات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، إذ تشهد 60 مشروعًا سكنيًا تطوّرًا متسارعًا تمهيدًا لبدء تسليمها للأسر المستفيدة، حيث تأتي ضمن 95 مشروعًا توفّر 141 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، وتتوزّع معظمها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة، مثل (ضاحية الجوان في الرياض، وضاحية الواجهة في الدمام، وضاحية الجوهرة في جدة).

ويتيح البرنامج حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية ضمن إجراءات سهلة وميسّرة عبر تطبيق وموقع "سكني"، إلى جانب الاستفادة من تسهيلات إضافية مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة التصرفات العقارية، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري.

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