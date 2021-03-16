أبرزها خوض المباراة على ملعبه.. أسوان يتخذ العديد من القرارات

عقد مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان اجتماعا هاما بحضور لجنة الكرة بمقر النادي النادي مساء الاثنين.

واتخذ مجلس إدارة نادي أسوان العديد من القرارات الهامة والتي جاءت كالتالي:-

- إقامة مباريات الدور الثانى لفريق الكرة الأول بإستاد أسوان بداية من مباراة إنبى بالجولة 18 والمقرر إقامتها 6 إبريل بإستاد أسوان.









- إخطار لجنة المسابقات باتحاد الكرة لإقامة مباريات الدور الثانى رسميا بإستاد أسوان لإخطار الجهات الأمنية وترتيبات تقنية الفيديو.









- إقامة معسكر مغلق لفريق الكرة خلال فترة التوقف الحالية بالإسكندرية يبدأ من يوم 22 مارس حتى 29 مارس الجارى.









- يبدأ الفريق معسكرا مغلقا بأسوان أول إبريل.









- اتخاذ كل الترتيبات المناسبة لإقامة الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين وتجهيز ملعب التدريب والمباريات .









- متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والطبية للفريق طبقا لبروتوكول اللجنة الطبية بإتحاد الكرة .









- حضور الكابتن مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة النادى ورئيس لجنة الكرة ممثلا لنادى أسوان اجتماع الأندية واتحاد الكرة يوم الأربعاء المقبل لعرض وجهة نظر نادى أسوان فيما يخص مواعيد المباريات خلال الدور الثانى.