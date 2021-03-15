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محافظات

وسط فرحة الأهالي .. افتتاح أعمال تطوير ميدان الساعة بوسط مدينة قنا

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:45 م
افتتاح أعمال تطوير
افتتاح أعمال تطوير ميدان الساعة
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يوسف رجب

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال تطوير ميدان الساعة بوسط مدينة قنا استمرارا  لفاعليات مبادرة قنا تتجمل، وسط فرحة من أبناء قنا بإعادة تجميل الميدان.


جاء ذلك بحضور العقيد أحمد السايح، قائد قطاع قنا العسكرى، و نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، و عدد من القيادات التنفيذية و أهالى المحافظة.


قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن أعمال التطوير نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة قنا، حيث شملت أعمال التطوير ساعة وسطى ونافورتيّ مياه و مُجسم بإسم قنا، بالإضافة إلي زراعة المساحات البينية بالنجيل والنخيل الملوكى.


و أكد محافظ قنا، أن ذلك يأتى في اطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى المدينة من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.


و أوضح محافظ قنا، أن مبادرة " قنا تتجمل " نجحت في تنفيذ العديد من أعمال التجميل والتطوير داخل مدينة قنا منها " زراعة الورود بالشوارع والميادين و تجميل جدارية المعنا، بالإضافة إلي تجميل كوبرى المعنا.


و أشار محافظ قنا، إلي أن أعمال تطوير وتجميل ميادين المحافظة مستمرة لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للمدينة التاريخية، معربًا عن خالص شكره وتقديره لكل الشباب والمسئولين المشاركين في مبادرة قنا تتجمل.


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وسط فرحة الأهالي .. افتتاح أعمال تطوير ميدان الساعة بوسط مدينة قنا
وسط فرحة الأهالي .. افتتاح أعمال تطوير ميدان الساعة بوسط مدينة قنا
وسط فرحة الأهالي .. افتتاح أعمال تطوير ميدان الساعة بوسط مدينة قنا
وسط فرحة الأهالي .. افتتاح أعمال تطوير ميدان الساعة بوسط مدينة قنا
وسط فرحة الأهالي .. افتتاح أعمال تطوير ميدان الساعة بوسط مدينة قنا
وسط فرحة الأهالي .. افتتاح أعمال تطوير ميدان الساعة بوسط مدينة قنا
وسط فرحة الأهالي .. افتتاح أعمال تطوير ميدان الساعة بوسط مدينة قنا
وسط فرحة الأهالي .. افتتاح أعمال تطوير ميدان الساعة بوسط مدينة قنا
وسط فرحة الأهالي .. افتتاح أعمال تطوير ميدان الساعة بوسط مدينة قنا
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