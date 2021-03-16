ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم ... تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية "كتابة مقترحات المنح البحثية والدولية"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:20 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
اطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة  البرامج التدريبية لشهر مارس 2021، التى تهدف الى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات التدريبية يتابع اليوم المركز  تنفيذ دورة تدريبية حول  حول كتابة مقترحات المنح البحثية والدولية فى تمام الساعة التاسعة صباحا بنظام الاون لاين عبر المنصة الالكترونية لبرنامج زووم و استمر الدورة حتى غدا الاربعاء.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.  


وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

جدير بالذكر انه  قد صرح  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، لـ"صدي البلد"، أنه بالنسبة للفصل الدراسى الثانى فٱن الجامعة سوف تطبق قرارات المجلس الأعلي للجامعات مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والمباشر.

وأكد رفاعي أن الجامعة سوف تتبع نظام التعليم الهجين فى الترم الثانى بحيث يكون 60% تعليم بشكل مباشر و 40% تعليم الالكتروني.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. جامعة حلوان تتابع تنفيذ دورة تدريبية حول Microsoft teams

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول نظم الامتحان وتقويم الطلاب.. اليوم

14 مارس... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تدويل التعليم العالي

16 مارس.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول كتابة مقترحات المنح البحثية والدولية

21 مارس.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تأهيل الشباب للريادة والابتكار

16 مارس.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية لكتابة مقترحات المنح البحثية

ترشيحاتنا

أردوغان يشعل الفتن بالبحر المتوسط.. تركيا تحذر إسرائيل واليونان وقبرص من تنفيذ مشروع كابل بحري للطاقة

اتهمت بدعم الشيعة وعلاقة نسب جمعتها بالزعيم.. أبرز المحطات في حياة حنان شوقي في عيد ميلادها

الزمالك والاتحاد يهزمان الجزيرة والأهلي في دوري السوبر لكرة السلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-3-2021

أخبار الرياضة.. كواليس علاقة فيجو بـ مانويل جوزيه.. مدافع سموحة يوضح حقيقة انتقاله للأهلي

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب | تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عيد ميلاد ابنته.. أب يفقد حياته خلال مواجهة مع لص مسلح في محل عمله

العثور على جثة طفلة بولاية أمريكية بعد ساعتين من اختفائها .. والمشتبه به في عمر 14 عامًا

أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور