الولاية حقي.. السيدات ينتفضن ضد الموروثات العقيمة بمسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد.. هدى بدران تكشف مفاجأة.. وأشجان البخاري: المادة 89 تقتل المرأة وتتناقض مع هدايا الرئيس السيسي لها

أثارت مسودة لمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية قدمته الحكومة للبرلمان لمناقشته وإقراره جدلا كبيرا داخل الشارع وخاصة لدى السيدات حيث طالبن بتعديل بعض البنود وتحديدا بند حق الولاية، مؤكدين أنه ردة للخلف ولا يتماشى مع النقلة الحضارية ومع المزايا التي حصلت عليها المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويرى بعض المهتمين أن المسودة الجديدة لقانون الأحوال الشخصية بمثابة "قتل للمرأة" على حد وصفهم، بل بادرت بعض المحاميات والمنظمات النسوية بتنظيم ورش عمل حول المسودة الجديدة وطالبن بإجراء حوار مجتمعي قبل طرح القانون.





قتل للمرأة

قالت أشجان البخاري، المحامية بالنقض، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، إن مسودة قانون الأحوال الشخصية المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب ظلمت المرأة فيما يخص الولاية على المال، وتهدف لتقليص دورها الفعال في المجتمع، معقبة:"الوصاية على المرأة بمثابة قتل لها".





وأضافت "البخاري" في تصريحات لـ "صدى البلد" إن القانون الجديد يسير على خطى القانون القديم حيث لا يوجد اختلاف بين الاثنين، فكلاهما فرض قيودا على المرأة في حقها بالولاية الخاصة لها وفي حق حضانة الابن وغيرها من القيود وهذا لا يجوز في حق المرأة المصرية التى تحملت الكثير في تنمية المجتمع المصري وفي ظل توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة في مختلف أجهزة الدولة.





وتابعت "أشجان"، أن هذه القوانين وضعت من خلال لجنة من وزارة العدل شكلت كلها من الرجال ولا يوجد عنصر نسائي بها معقبة: "وأنا لا أثق في قوانين لا تشارك فيها المرأة لأنه سيصبح هناك تحيز للرجال على حسابها".





يفتقد لروح القانون

قالت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر الدكتورة هدى بدران، إن قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب يفتقد إلى روح القانون، حيث أن القانون لا توجد به مقدمة تعبر عن توجهاته الخاصة ولهذا فهو بعيد كل البعد عن الواقع الحاضر.

وأضافت "بدران" في تصريحات لـ "صدى البلد"، هذا القانون يعود إلى العصور القديمة ولا يعبر عن عصرنا الحالي فهو يقول إن الرجل هو المسؤول عن كل شئ في الأسرة، متسائلة هل توجد أسرة لا تعولها امرأة؟، متابعة: لا أظن أن هذا القانون سوف يمر مرور الكرام، ولا بد من حدوث حوار مجتمعي لوضع قانون للأحوال الشخصية يوافق جميع الأفراد ولا يأتي على حق المرأة وحريتها.

وتابعت: نحن نقول الآن أن الأسرة شيء مهم في المجتمع المصري وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة في مختلف أجهزة الدولة، فكيف يخرج هذا القانون الآن ويكون عكس توجه الدولة؟، معقبة: "عشان كده القانون ده لا يرى ولا يعبر عن الواقع الحاضر".

وأكملت: قانون الأحوال الشخصية القديم والجديد هما فلسفة واحدة ولا يوجد تجديد في توجههما، ولكن هناك اختلاف بينهما في إضافة بعض القوانين وهذه أيضا لا يوجد تغير في فلسفتها ورؤيتها، ولفتت إلى أن هذه القوانين لم تقم بعلاج المشاكل الأسرية التي نشاهدها في المحاكم بشكل مستمر بل تتسبب في تفاقمها وإطالتها في المحاكم.

ونوهت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر إلى أن هناك اجتماع سوف يعقد الخميس في الاتحاد بـ حضور 20 نائبة من البرلمان وسيتم مناقشة هذا القانون وسوف يٌصدر بيانا يوضح موقف الاتحاد الرافض لهذه القوانين.

تفريق الأسرة المصرية في المستقبل قالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العام للمحامين، إن قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب هو قانون مقيد لحرية المرأة وهذا يتنافى مع الحرية التي يعطيها الدين لها والاهتمام الذي توليه الدولة لنساء مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددة على ضرورة التأني عند إصدار مثل هذه القوانين لأنها تضر بمصلحة الأسرة والمجتمع المصري ككل.

وأضافت "غنيم" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن القانون لم يصدر بعد وقد تم رفعه إلى الأزهر الشريف لمناقشته والوقوف على إذا ما كان يتماشى مع الشريعة الإسلامية أم لا.

وكشفت عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن النقابة بصدد تنظيم ورشتين لمناقشة هذه القوانين للوقوف على مدى صحتها وسوف يتم رفع النتائج التي سيتم التوصل إليها إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لافتة إلى أنهم سـ يتقدمون بطلب لـ عمل جلسة استماع في البرلمان ومناقشة هذه القوانين.

وأكدت: أن هذه القوانين ستعمل على تفريق الأسرة المصرية في المستقبل على حد قولها، وهذا ما سينتج عنه تكوين مشاكل في المجتمع المصري ككل والذي سيعود بالضرر الأكبر على الأبناء، معقبة: "الأبناء هيكبروا في جو من المشاكل الأسرية اللامتناهية".





مقترحات للتعديل على القانون