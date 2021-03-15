رضيعة بـ شعر أبيض .. طبيب: زواج الأقارب السبب.. فيديو

قال الدكتور حامد سيد استشاري أمراض النساء بمستشفى الأقصر الدولي، تعليقا على ولادة طفلة بشعر أبيض، إن ما حدث مع الطفلة الرضيعة يعتبر حالة وراثية نادرة للغاية، وتحدث في طفل بين 40 ألف طفل.





وأضاف حامد سيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" متلازمة وراثية نتيجة زواج الأقارب وفي حالة الطفلة صاحبة الشعر الأبيض، الأم والأب ولاد عم وأقارب".





وتابع حامد سيد:" المتلازمة يصحبها أعراض ومنها ظهور شعر أبيض واختلاف لون العيون كل عين على حدة، وقد يعاني الطفل من مشاكل في الجلد والجهاز الهضمي والطفلة التي ولدت لا تعاني من شيء ولكن ظهر عليها الشعر الأبيض فقط ".





وأكمل حامد سيد:" بعض الأطفال يعانون من مشاكل في السمع نتيجة متلازمة زواج الأقارب ".



