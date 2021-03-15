ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رضيعة بـ شعر أبيض .. طبيب: زواج الأقارب السبب.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:38 م
رضيعة بشعر أبيض
رضيعة بشعر أبيض
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور حامد سيد استشاري أمراض النساء بمستشفى الأقصر الدولي، تعليقا على ولادة طفلة بشعر أبيض، إن ما حدث  مع الطفلة الرضيعة يعتبر حالة وراثية نادرة للغاية، وتحدث في طفل بين 40 ألف طفل.

وأضاف حامد سيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  متلازمة وراثية نتيجة زواج الأقارب وفي  حالة الطفلة صاحبة الشعر الأبيض، الأم والأب ولاد عم وأقارب".

 وتابع حامد سيد:"  المتلازمة يصحبها أعراض ومنها ظهور شعر أبيض  واختلاف لون العيون  كل عين على حدة،  وقد يعاني الطفل من  مشاكل في الجلد والجهاز الهضمي والطفلة التي ولدت لا تعاني من شيء ولكن ظهر عليها الشعر الأبيض فقط ".

وأكمل حامد سيد:"  بعض الأطفال يعانون من مشاكل في السمع نتيجة متلازمة زواج الأقارب".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حالة نادرة.. سر ولادة أطفال بأسنان بعد واقعة سوهاج

في يومه العالمي..علامات تكشف أن طفلك الرضيع يعاني من ضعف السمع

ولادة طفلة بشعر أبيض في الأقصر.. صور

رضيعة بشعر أبيض .. شاهد | تفاصيل ولادة طفلة مصابة بمتلازمة امبرج

أخبار التوك شو.. خطر الزيادة السكانية في مصر.. تعرف على حالة الطقس في الأسبوع الأخير من فصل الشتاء

خصلة بيضاء.. تعرف على تفاصيل ولادة لطفلة بحالة نادرة

ترشيحاتنا

متى يتم صرف الزيادات في الرواتب والمعاشات بعد قرار السيسي اليوم؟.. وزير المالية يجيب

أخبار الفن.. خناقة أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز.. تسريب فيديوهات فاضحة لفنانة شهيرة.. وليلى زاهر بديل هنا الزاهد

فنانة شهيرة تتهم طليقها بتسريب فيديوهات لها

شقيق ياسمين عبد العزيز يرد بقوة على أحمد العوضي

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام هويسكا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة