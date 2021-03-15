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فن

أخبار الفن.. خناقة أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز.. تسريب فيديوهات فاضحة لفنانة شهيرة.. وليلى زاهر بديل هنا الزاهد

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:40 م
وائل عبد العزيز وياسيمن
وائل عبد العزيز وياسيمن عبد العزيز واحمد العوضى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تصدرت الفنانة الجزائرية بشرى عقبي المشهد من جديد بعد غياب عن الفن لمدة عشر سنوات وذلك بعد تسريب فيديو لها مع شخص مجهول.

فتح أحمد العوضى النار من جديد على شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز "وائل" بعد أن قام الأخير بمهاجمته وشقيقته مستغلا بوستر مسلسل "اللى مالوش كبير"، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 

سيطرت حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية بسبب الخلافات بين شقيق ياسمين عبد العزيز "وائل" وزوجها أحمد العوضى والتى وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ عبر صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

تأكيدا لما نشره موقع "صدى البلد" عن اعتذار الفنانة هنا الزاهد عن تقديم الجزء الثاني من برنامج " هزر فزر"، أعلنت الفنانة ليلى زاهر أنها ستقدم الموسم الجديد من البرنامج ".

أكدت الفنانة غادة نافع ابنة الفنان الراحل إيهاب نافع، أن والدها كان محبوبًا من كل الناس، وكان له طابع أوروبى يمتاز بالشياكة من ناحية الشكل والمضمون، فقد كان يرفض أن يسب أى شخص أو يتحدث عنه فى غيابه.
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