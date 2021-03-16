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توك شو

مدحت العدل: بحب أغاني المهرجانات.. وهذا هو موعد طرح فيلم المدفعجية.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:02 ص
مدحت العدل
مدحت العدل
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محمد القاضي
قال المنتج مدحت العدل، إنه من المعجبين بأغاني المهرجانات.

وأضاف "العدل"، أثناء استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية "لميس الحديدي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، "عملت فيلم للمدفعجية، وبكتب فيه حاليا، وهينزل في العيد الكبير".

وتابع "الصراع بين الأجيال موجود ولن يختفي، وعبدالحليم حافظ وعمرو دياب تم محاربتهم"، مردفا أن أكثر الفئات عرضة للإصابة لذبحة صدرية هم المفكرون والأطباء والفنانون، موضحا: "هذه الفئات أكثر عرضة للذبحة الصدرية لكثرة الانفعالات المختلفة والتي تؤثر مباشرة على القلب".

وحل المنتج مدحت العدل، ضيفا على الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، وتحدث "العدل"، عن ديوانه الجديد "فوضى المشاعر" التجربة الثالثة للكاتب، ويضم 32 قصيدة عامية.

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