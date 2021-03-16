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محافظات

وكيل صحة الغربية: استمرار حملات الرقابة الداخلية على المستشفيات..شاهد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:00 ص
حملات الرقابه الداخلية
حملات الرقابه الداخلية علي المستشفيات
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احمد علي
وجه الدكتور عبد الناصر حميدة باستمرار الحملات الرقابية علي المستشفيات لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.

حيث قام الدكتور محمد وجدي مدير إدارة الرقابة الداخلية بتشكيل لجنة بعضوية الدكتور أيمن عباس من الطب العلاجي  والدكتور خالد إدارة مكافحة العدوى والدكتور أحمد جبر إدارة الجودة، والدكتور باسم رمضان إدارة المستشفيات وأعضاء من إدارة التمريض بالمديرية.

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وجاء ذلك للمرور علي مستشفي بسيون المركزي والاستقبال والتاكد من تسجيل كافه بيانات المرضي بقسم الاستقبال والتاكد من تقديم الخدمه الطبيه علي اكمل وجه والمرور علي قسم الفرز والتأكد من تطبيق بروتوكل العزل المنزلي وحالات الدخول والاقسام الداخلي .

وتم فحص تذاكر المرضي بالقسم الداخلي والتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي لحالات الكورونا والاستهلاك الرشيد الاكسجين المعمل  والتاكد من توافر كافه المستلزمات المعمليه ومراجعه كافه تواريخ الصلاحيه وتم مراجعه رصيد الاكسجين الطبي بالمستشفي من اسطوانات وتانك الاكسجين.

كما تم مراجعه كافه سياسات الجوده بالمستسفي وتم التشيد علي اتباع كافه تعليمات مكافحة العدوى والتدريب الدائم عليها .وفي نهاية المرور تم عقد اجتماع مع د. خالد عربود مدير المستشفي  لعرض الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور والعمل على سرعة تلافيها.
وكيل صحة الغربية: استمرار حملات الرقابة الداخلية على المستشفيات..شاهد
وكيل صحة الغربية: استمرار حملات الرقابة الداخلية على المستشفيات..شاهد
وكيل صحة الغربية: استمرار حملات الرقابة الداخلية على المستشفيات..شاهد
وكيل صحة الغربية: استمرار حملات الرقابة الداخلية على المستشفيات..شاهد
وكيل صحة الغربية: استمرار حملات الرقابة الداخلية على المستشفيات..شاهد
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