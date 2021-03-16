وكيل صحة الغربية: استمرار حملات الرقابة الداخلية على المستشفيات..شاهد

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة باستمرار الحملات الرقابية علي المستشفيات لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.





حيث قام الدكتور محمد وجدي مدير إدارة الرقابة الداخلية بتشكيل لجنة بعضوية الدكتور أيمن عباس من الطب العلاجي والدكتور خالد إدارة مكافحة العدوى والدكتور أحمد جبر إدارة الجودة، والدكتور باسم رمضان إدارة المستشفيات وأعضاء من إدارة التمريض بالمديرية.





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وجاء ذلك لل مرور علي مستشفي بسيون المركزي والاستقبال والتاكد من تسجيل كافه بيانات المرضي بقسم الاستقبال والتاكد من تقديم الخدمه الطبيه علي اكمل وجه والمرور علي قسم الفرز والتأكد من تطبيق بروتوكل العزل المنزلي وحالات الدخول والاقسام الداخلي .





وتم فحص تذاكر المرضي بالقسم الداخلي والتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي لحالات الكورونا والاستهلاك الرشيد الاكسجين المعمل والتاكد من توافر كافه المستلزمات المعمليه ومراجعه كافه تواريخ الصلاحيه وتم مراجعه رصيد الاكسجين الطبي بالمستشفي من اسطوانات وتانك الاكسجين.



