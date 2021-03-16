وزير الأوقاف يشارك في ذكرى رفع العلم بطابا.. الخميس

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، محافظة جنوب سيناء ذكرى رفع العلم بطابا الخميس القادم ١٨ مارس ٢٠٢١ م.









وأكد وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية دولة عريقة في الحوار والتفاوض وصنع السلام ، واتخاذ منهج الحوار والتفاوض وسيلة للوصول إلى الحق كمنهج لصنع السلام بديلا للاحتراب والاقتتال ، ما لم تفرض عليها الحرب فرضا ، فإن فرضت عليها الحرب فرضا فلها درع وسيف وجيش وطني عظيم وقيادة شجاعة وحكيمة.







