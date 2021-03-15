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السيد صقر يكشف عن عقوبات وغرامات عدم تقديم الإقرار الضريبي..فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:38 م
السيد صقر رئيس الادارة
السيد صقر رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة
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محمود محسن
قال السيد صقر رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك حق للممول وهو الشخص الطبيعى لطلب مد مهلة تقديم الاقرار الضريبي ولكن قبل المهلة المحددة بـ 15 يوم.

وأضاف صقر خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز إن أخر موعد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين  هو 16 مارس الجاري.

وتابع رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن  مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير.

وأشار صقر إلى أن عدم تقديم الإقرار مشكلة مؤكدا أن القانون حدد غرامات لعدم تقديم القرار وهناك غرامات من 3000 إللى 50 ألف جنيه.
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