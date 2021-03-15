الخليفة المنفي يحلم بـ القاهرة.. لماذا يتودد أردوغان إلى مصر؟

نشرت وكالة "آسيان نيوز انترناشيونال" الهندية تقرير بعنوان "أردوغان المعزول يسعى للتقارب مع مصر"، وجاء به أنه في مواجهة عزلة دولية متزايدة ومع تزايد الضغط على أنقرة مع العقوبات الأمريكية الأخيرة، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة عن نيته "تعزيز العلاقات مع مصر، إذا أدت الاتصالات الدبلوماسية الحالية بين البلدين إلى نتائج إيجابية".





وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة "أناضول" حيث قال "لدينا اتصالات على مستوى وزارتي المخابرات والخارجية مع مصر، وبدأت الاتصالات على المستوى الدبلوماسي". وسارع إلى إضافة أن "انعدام الثقة أمر طبيعي"، وأن أيا من الطرفين لم يطرح شروطًا مسبقة و"المفاوضات تجرى وتستمر في ظل استراتيجية معينة.. خارطة طريق".





وأشارت الوكالة إلى أن العلاقات بين البلدين متوترة منذ ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، والتي كان يدعمها أردوغان، وانقطعت منذ عام 2013.





ونوهت بأنه في السنوات القليلة الماضية، أثارت تركيا التوترات في شرق المتوسط عندما أرسلت سفنها لإجراء استكشافات هيدروكربونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وفي بحر إيجة. علاوة على ذلك، أبرمت اتفاق غير قانوني مع حكومة الوفاق الليبية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا، متجاهلة الحقوق ذات الصلة لقبرص واليونان بموجب القانون الدولي.





وفي المقابل، وقعت مصر واليونان اتفاقية تحدد حدودهما البحرية ومناطقهما الاقتصادية الخالصة في مواجهة التعديات التركية، ما زاد التوترات بين أنقرة والقاهرة.





وقالت الوكالة إنه نظرًا لكون مصر دولة عربية كبرى، أدركت تركيا أنها بحاجة إلى أن تبدأ نوعًا من الحوار مرة أخرى مع القاهرة، في الوقت الذي أصبحت فيه علاقات تركيا بمعظم الدول العربية سيئة وغير منتجة، ما أضر بشكل متزايد بمكانة أردوغان داخل تركيا نفسها وكذلك على الصعيد الدولي.





وزعم أوغلو الأسبوع الماضي أن الاتصالات الرفيعة المستوى بين أنقرة والقاهرة استؤنفت على مستوى المخابرات والخارجية، وقال إن الاتصالات الدبلوماسية بدأت، ومع ذلك نفت الخارجية المصرية مزاعمه ومزاعم تركيا باستئناف العلاقات، وقال مصدر دبلوماسي لقناة "الشرق" السعودية إن القاهرة لا تنوي التفاوض على صفقة بحرية مع تركيا على المدى القصير، وأن القاهرة لا تزال ترفض الاتفاق البحري بين أنقرة والوفاق.





وأضافت الوكالة أنه من الواضح أن الحكومة التركية ترغب الآن بحرارة في استعادة العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، لكن أردوغان لا يزال مترددا في إدانة جماعة الإخوان الإرهابية، كذلك الوجود العسكري التركي في ليبيا وموقف أردوغان المناهض للثورة المصرية ورغبته في التدخل في شؤون مصر الداخلية من العوائق الرئيسية أمام تحسين العلاقات الثنائية.





وقال حسين باجي من معهد السياسة الخارجية، وهو مركز أبحاث في أنقرة عن إحجام مصر عن التعاطي مع تصريحات حكومة أردوغان إن مصر غير مهتمة الآن وأن الأمر سيستغرق وقتًا لإعادة الثقة مرة أخرى في أردوغان، لكنه يرى أن مصر ستدرك لاحقًا أن من مصلحتها العمل مع تركيا مرة أخرى على العديد من المستويات.



