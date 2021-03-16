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أخبار العالم

المباحث الفيدرالية تكشف الحقيقة وراء تفجير ناشفيل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:24 ص
من تفجير ناشفيل
من تفجير ناشفيل
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محمد علي
أخيرًا بعد 3 أشهر من وقوع الحادثة الإرهابية، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي المعروف بـ FBI، السبب وراء تفجير ناشفيل، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.


 ووقع تفجير ناشفيل يوم عيد الميلاد، ووفقًا للإف بي آي، فلم يكن عملا إرهابيا وقام منفذ العملية بها بدافع الانتحار.


وبعد تحقيق واسع النطاق، قال  FBI تم التأكد أن الانتحاري أنتوني كوين وارنر، كان يهدف من وراء هذا الفعل "الانتحار" جراء "ضغوط" يمر بها.


أضاف المكتب الفيدرالي " وقام  كوين وارنر بجريمته كذلك بسبب جنون العظمة والعديد من الأفكار الغريبة".


 وذكر أن "وارنر اختار الموقع والتوقيت حتى يكون له تأثير كبير".


وأسفر انفجار ناشفيل  يوم 25 ديسمبر الماضي عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا على اثرها  إلى المستشفى.


وقالت الشرطة إلى أن الانفجار كان مصدره عربة سكن وكان على الأرجح عملا متعمدا.
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