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رياضة

محمد صلاح: عودة باتشيكو وكارتيرون للزمالك في ولاية ثانية خطأ كبير

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:49 م
باتشيكو و كارتيرون
باتشيكو و كارتيرون
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حسن العمدة
أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن عودة البرتغالي جايمي باتشيكو إلى تدريب الفريق كان خطأً كبيرًا من الأساس ، بسبب هروبه إلى الشباب السعودي أثناء ولايته الأولى في 2014 .

وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الأمر نفسه ينطبق على الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تعجبت من عودته مرة أخرى للفريق رغم هروبه إلى التعاون السعودي و ترك الزمالك في توقيت صعب للغاية خلال مشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي ، وهو تصرف لا يليق بمكانة النادي و جماهيره . 

واختتم صلاح : رغم اعتراضي على عودة كارتيرون إلا أنه قد يكون الأنسب للفريق في الفترة الحالية لأنه سبق وأن تولى تدريب هذا الجيل من لاعبي الزمالك ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن حالة اللاعبين .
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