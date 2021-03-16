مدحت العدل عن أحداث لبنان: تحولت لـ مقبرة

علق المنتج مدحت العدل، على ما يحدث في لبنان، قائلا: "لبنان حالة من الجمال والليبرالية والفن الخالص".





وأضاف "العدل"، خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية "لميس الحديدي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "أن تتحول لبنان إلى مقبرة شيء مؤسف وحزين"، مشيرا: "تم تقسيم لبنان إلى 60 حتة، وفيها مليون طائفة".





واستطرد المنتج مدحت العدل، أن أكثر الفئات عرضة للإصابة لذبحة صدرية هم المفكرين والأطباء والفنانين، موضحا: "هذه الفئات أكثر عرضة للذبحة الصدرية لكثرة الانفعالات المختلفة والتي تؤثر مباشرة على القلب".





وحل المنتج مدحت العدل، ضيفا على الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، وتحدث "العدل"، عن ديوانه الجديد "فوضى المشاعر" التجربة الثالثة للكاتب، ويضم 32 قصيدة عامية.



