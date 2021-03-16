وقعت وفشلت ونجحت.. محمد منير: 42 سنة من الكفاح.. وصاحبة السعادة: صوت مصر

كشف المطرب الكبير محمد منير، عن تفاصيل مشواره الفني الطويل، وكيفية حفاظه على النجاح طوال السنوات الماضية.





وقال محمد منير في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، "42 سنة من الكفاح، وفي الـ 42 سنة وقفت ووقعت وقمت تاني، وفي أيام مرت عليا متضاربة بين النجاح والفشل".





وأضاف محمد منير " لو لم أعش فترات فشل لن أشعر بطعم النجاح، وأنا شايف المستقبل في كل خطوة".





وتابع محمد منير "42 سنة في حياتي هو رقم كبير، ولكن لا يهمني الرقم وربنا يدينا العمر، وأنا والأيام اللي مرت أصحاب، ولم يكن بيني وبين العمر مشكلة، وأحب كل يوم يمر في حياتي"، مختتما " انا ابن لكل الشعب المصري بحاله".





ومن جانبها، قالت الفنانة إسعاد يونس "محمد منير صوت مصر الأسمر الجميل اللي الشعب المصري والعالم كله بيحبه، ومحمد منير نجم زار كل بلاد العالم، وله شهرة عظيمة بالداخل والخارج".



