محمد عامر: لا بديل عن الفوز أمام فيتا كلوب.. وأُفضّل البدء بـ "بواليا"

أكد محمد عامر نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة الفريق اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية على لاعبي الفريق .









وأضاف عامر في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الأجواء في كينشاسا صعبة بسبب سوء أرضية الملعب وحرارة الجو، لكن لا بديل عن الفوز للارتقاء خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الثمانية ، ولدي ثقة كاملة في لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني .









واختتم عامر : أتمنى البدء بالزامبي والتر بواليا أساسيًا أمام فيتا كلوب، فتلك المباريات تحتاج إلى هذه النوعية من اللاعبين ، كما أن بواليا لديه الخبرة الإفريقية واعتاد على اللعب في مثل هذه الأجواء أثناء تواجده بصفوف فريق ناكانا الزامبي .