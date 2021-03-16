بعد إقرار مبادرة رئاسية للتمويل العقاري بـ 100 مليار جنيه.. خبراء: تستهدف دعم محدودي الدخل وتنشيط السوق العقارية لمواجهة كورونا

خبير: مزايا عديدة للمبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري

"غرفة التطوير العقارى" تجهز مقترحاتها لتنفيد توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق مبادرة للتمويل العقارى بفائدة 3%









أشاد خبراء الاقتصاد والعقارات بما أعلنه البنك المركزي المصري عن إتاحة مبادرة جديدة للتمويل العقاري بمحفظة مالية تصل لـ100 مليار جنيه لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة ميسرة تصل لـ 3% وفترة سداد 30 عاما.









وقال الخبراء إن تلك المبادرة من شأنها الإسهام في دعم السوق العقارية وتعمل على تنشيطها، مما يعزز قدرات الاقتصاد القومي على الإطلاق مرة أخرى رغم أزمة كورونا، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية بشروط أكثر تيسيرا للمواطنين والفئات الأولى بالرعاية.









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وأكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل نحو تملك الوحدات السكنية بتمويل البنك المركزي المصري وفتح مهلة للتقسيط لمدة 30 عاما وفائدة بنكية ميسرة بنسبة 3%، من شأنها المساهمة بصورة كبيرة في تحمل أعباء المعيشة وامتلاك وحدة سكنية بتكلفة أكثر يسرا.





وقال "عبد العظيم"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن أزمة ارتفاع الفائدة التمويل كانت أكثر العوائق الخاصة بقطاع التمويل العقاري بخلاف التعقيدات والروتين الخاص بتمويلات ذلك القطاع.





وأضاف أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم محدودي الدخل ومتوسطي الدخل في قطاع التمويل العقاري، من شأنها المساهمة في تحريك السوق ومن ثم تنشيط سوق العقارات والمقاولات في مصر، وهو ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.





وأوضح أن المبادرة تسهم في زيادة عدد المستحقين للحصول على العقار من فئات محدودي ومتوسطي الدخل نظرا لتدني قيمة الأقساط وسعر الفائدة وطول الفترة الزمنية الخاصة بسداد الأقساط تسهم أيضا في ضبط السوق العقاري وتمنع ارتفاع أسعار المنتجات العقارية بصورة مبالغ فيها كما كان يحدث سابقا.





وأشار إلى أن تلك المبادرة تعكس توجهات القيادة السياسية لتقليل الأعباء على الفئات الأولى بالرعاية وتوفير سكن كريم لهم باعتبارها التزاما على الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.





وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بتوفير تمويل عقاري لمدة 30 عاما بفائدة 3% فقط، لافتا إلى أن هذا القرار يعزز نشاط السوق العقاري وحل أزمة الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.





وأوضح أن هناك طلبا حقيقيا وقويا في السوق العقارية المصرية، ولكن الأزمة تتمثل في عدم تناسب قيمة الوحدة مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين مع وجود فائدة مرتفعة للتمويل العقاري، وهو ما أدى إلى عدم حصول الكثير من المواطنين على الوحدة التي تناسبهم، لافتا إلى أن هناك زيادة سكانية سنوية تتطلب توفير ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية كل عام.





وأشار إلى أن مقترح الرئيس يمثل نقلة نوعية للسوق العقارية المصرية مع وجود سعر فائدة مخفض ومغر جدا لجميع المواطنين للحصول على وحدتهم السكنية، فمع هذا التوجيه يقوم الرئيس السيسي بحل أزمة الإسكان في مصر وذلك بتملك العميل للوحدة السكنية مقابل قسط تمويل عقاري يعادل القيمة الإيجارية للوحدة.









وقال إن هناك مطلبا مهما يجب أن يركز عليه البنك المركزي في تنفيذ توجيه الرئيس، وذلك لتحقيق الهدف من هذه المبادرة، ويتمثل هذا المطلب في تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل العقاري، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل والتي تم طرحها في وقت سابق رغم أهميتها إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها نظرا لتعقد الإجراءات.







ولفت إلى ضرورة توحد جميع أجهزة الدولة لنشر ثقافة التمويل العقاري لدى المواطنين بمختلف شرائحهم الاقتصادية والسكنية وتعريف المواطن بمزايا التمويل العقاري ودوره في تسهيل الحصول على وحدة سكنية، والتخلص من جميع المعلومات المغلوطة حول الحصول على وحدة بقيمة مضاعفة أعلى من قيمتها الحقيقية في حالة الحصول عليها بنظام التمويل العقاري.







وكشف عن إعداد غرفة التطوير العقاري لمقترح حول تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على تمويل عقاري، وذلك لتسهيل الحصول على تمويل عقاري، وتقوم هذه الإجراءات على فلسفة أن الوحدة هي الضامن للتمويل العقاري الممنوح للعميل.







وأشار إلى أن مشكلة التسجيل التي كانت إحدى عقبات منح التمويل العقاري تعد غير موجودة في المدن الجديدة التي يوجد بها ضمانة وتسجيل قانوني لكل وحدة، كما يتم حل المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية مع إنهاء قانون التسجيل العقاري الذي بدأت الحكومة تعمل عليه حاليا.







وأكد أن التمويل العقاري وتسهيل إجراءاته الحل الوحيد لاستمرار عمل القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة ودعم مشاركته في الخطة التنموية التي تنفذها الدولة حاليا، بالإضافة إلى الحفاظ على استمرار عمل هذه السوق التي توفر فرص العمل لنحو 25% من المصريين وتساهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي.









وأعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة رئاسية جديدة للتمويل العقاري بقيمة 100 مليار جنيه بعائد متناقص 3% وفترة سداد تصل لـ30 عاما، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على منح محدودي ومتوسطي الدخل وحدات سكنية بفائدة ميسرة.