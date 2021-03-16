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رياضة

مصيلحي: حققنا الفوز على البنك في الكرة والأهلي وفي السلة ونأمل في الاستمرار

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:08 ص
محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس نادي الأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
عبر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن سعادته لتحقيق الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري.

وأشار محمد مصيلحي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، إلي صعوبة الدوري المصري في نسخته الحالية خصوصا في ظل رغبة كافة الأندية على المنافسة وعدم الهبوط.

وتابع:" لاعبو الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري على مستوي مميز وتمكن أيضا من تحقيق الفوز على فريق كرة السلة بالنادي الأهلي في دوري السوبر لكرة السلة رجال ونأمل في الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية ".

وأكد محمد مصيلحي أن الاتحاد السكندري من أكثر الفريق تحقيقا للفوز بعد قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك " داخل بطولة الدوري المصري.

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