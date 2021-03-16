لماذا نصلي الظهر إذا لم ندرك صلاة الجمعة؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

وأشار إلى أن من ترك صلاة الجمعة لعذر فعليها أن يصليها ظهرا، والسبب هنا أننا انتقلنا من الجمعة إلى الصلاة الأصلية، فالجمعة، أتت مكان الظهر، فلو تعذر أداء الجمعة في جماعة فتصلى الصلاة الأصلية وهي الظهر.

كيفية إدراك صلاة الجمعة

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير للصلاة قبل أن يسلِّم، هل تُحتَسَب له الجماعة أم لا.





وأضاف مجمع البحوث في فتوى له، أن الحنفية قالوا إن من أدرك التشهد الأخير في الصلاة له جماعة ويحوز فضلها، وهو المشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»؛ رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».



