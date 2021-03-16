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محافظات

وفاة نقيب محاميي قنا متأثرًا بفيروس كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:43 ص
فتحي صويني.. نقيب
فتحي صويني.. نقيب محامين قنا
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يوسف رجب

توفي فتحي الصويني، نقيب المحامين بمحافظة قنا، منذ قليل، في مستشفي خاص بالقاهرة، بعد فترة صراع و معاناة مع فيروس كورونا المستجد.


وأصيب نقيب محامين قنا، بفيروس كورونا منذ شهر ، استدعي نقله إلي أحد المستشفيات بالقاهرة، لتلقي العلاج من الفيروس، إلا أن حالته تدهورت و توفي مساء اليوم.


و أكد أهالي النقيب، أنه من المقرر أن يتم نقل الجثمان من القاهرة إلى قنا، فجر الثلاثاء، ليدفن في مقابر العائلة بمدينة قفط.


و سادت حالة من الحزن في أوساط المحامين و أبناء قنا الذين تربطهم علاقات طيبة مع النقيب الراحل والذي فاز بمنصب نقيب محامين قنا لعدة دورات متتالية.


يذكر  أن النقيب الراحل، فاز في انتخابات نقابة المحامين التي أجريت في ٨ فبراير الماضي بعد منافسة مع عدد من المرشحين.


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