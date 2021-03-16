وفاة نقيب محاميي قنا متأثرًا بفيروس كورونا

توفي فتحي الصويني، نقيب المحامين بمحافظة قنا، منذ قليل، في مستشفي خاص بالقاهرة، بعد فترة صراع و معاناة مع فيروس كورونا المستجد.





وأصيب نقيب محامين قنا، بفيروس كورونا منذ شهر ، استدعي نقله إلي أحد المستشفيات بالقاهرة، لتلقي العلاج من الفيروس، إلا أن حالته تدهورت و توفي مساء اليوم.





و أكد أهالي النقيب، أنه من المقرر أن يتم نقل الجثمان من القاهرة إلى قنا، فجر الثلاثاء، ليدفن في مقابر العائلة بمدينة قفط.





و سادت حالة من الحزن في أوساط المحامين و أبناء قنا الذين تربطهم علاقات طيبة مع النقيب الراحل والذي فاز بمنصب نقيب محامين قنا لعدة دورات متتالية.





يذكر أن النقيب الراحل، فاز في انتخابات نقابة المحامين التي أجريت في ٨ فبراير الماضي بعد منافسة مع عدد من المرشحين.





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