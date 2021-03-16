لن يدخل النفق المظلم.. مدحت العدل يوجه رسالة لجمهور الزمالك.. فيديو





حل المنتج مدحت العدل، ضيفا على الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، وتحدث "العدل"، عن ديوانه الجديد "فوضى المشاعر" التجربة الثالثة للكاتب، ويضم 32 قصيدة عامية.





ووجه المنتج مدحت العدل، رسالة لجمهور الزمالك، قائلا: "تأكدوا أن الز مالك لن يدخل للنفق المظلم، ومفيش حاجه في دماغي غير الزمالك، وطول الوقت بندور علي مصادر تمويل للزمالك".





وأشار: "اللي بنعمله حاليا لمستقبل ولصالح نادي الزمالك، والزمالك في القلب والعقل والروح والدم".





وأكد: "الشاغل الأول لينا هو نادي الزمالك.. ومقدرش أعيش من غير الزمالك لأن هو اللي مفرحنا".



