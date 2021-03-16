وزير المالية يوضح حقيقة رفع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة المرتبات..فيديو

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه لن تحدث زيادة في الأسعار بعد زيادة المرتبات قائلا:" مفيش أسعار سلع هتزيد والدولة نجحت في ضبط أسعار السلع خصوصا وقت كورونا بسبب مخزونات الدولة من السلع الاستراتيجية" .





وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " : الحوافز التي سيتم تقديمها للموظفين الذين سيتم نقلهم إلي العاصمة الإدارية الجديدة يمكن أن تكون قسط لشقته أو بدل انتقال مؤكدا أن الحوافز متغيرة وحسب اختيارات الموظف .



