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وزير المالية يوضح حقيقة رفع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة المرتبات..فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:24 ص
وزير المالية
وزير المالية
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إبراهيم القادري
أكد  محمد معيط وزير المالية، أنه لن تحدث زيادة في الأسعار بعد زيادة المرتبات قائلا:" مفيش أسعار سلع هتزيد والدولة نجحت في ضبط أسعار السلع خصوصا وقت كورونا بسبب مخزونات الدولة من السلع الاستراتيجية"  .

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " : الحوافز التي سيتم تقديمها للموظفين الذين سيتم نقلهم إلي العاصمة الإدارية الجديدة يمكن أن تكون قسط لشقته أو بدل انتقال مؤكدا أن الحوافز متغيرة وحسب اختيارات الموظف .

وأوضح معيط ، المعني بارتفاع أجور العاملين بالقطاع الخاص هو المجلس القومي للأجور وسيتم عقد لقاء بيني وبين وزيرة التخطيط، لمناقشة هذا لأنها ترأس المجلس القومي للأجور مشيرا إن القطاع الخاص يتجاوب في مثل هذه الأمور .
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