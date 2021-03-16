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أخبار العالم

كوريا الشمالية تحذر إدارة بايدن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:02 ص
كوريا الشمالية تحذر
كوريا الشمالية تحذر إدارة بايدن
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قسم الخارجي
وجهت كوريا الشمالية تحذيرا إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلة "إذا أردتم السلام فيجب تجنب إثارة الضجة".


وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية حذرت الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى أنه "إذا كانت واشنطن تريد السلام فعليها أن تتجنب إثارة الضجة"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".


وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن إدارة بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية لكنها لم تتلق أي رد منها حتى الآن.


كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة سعت إلى إجراء اتصالات مع كوريا الشمالية عبر قنوات متعددة "للحد من مخاطر التصعيد"، لكنها لم تتلق الرد.
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