ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلامية كويتية تكشف سبب هجوم الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي على مصر والبحرين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:20 ص
صدى البلد
Advertisements
مـيــــس رضـــا

استنكرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، حالة التراخي والضعف التي ظهر عليها الإعلام العربي في التصدي للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتي جاء خلالها توجيه اتهامات باطلة لمصر والبحرين فيما يخص ملف حقوق الإنسان مستندين على أكاذيب وادعاءات و معلومات لا تمت للواقع المصري والبحريني بصلة.


وقالت الرشيد، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن مثل هذه التقارير المسيسة تهدف لتشويه سمعة البلدان العربية والسبب من ورائها تنفيذ أجندة مشبوهة لفصل جديد من ربيع عبري تعمل عليه الإدارة الأمريكية الجديدة لاستكمال ما نفذته من 10 سنوات في المنطقة في عهد أوباما، ولازالت تعاني تداعياته المنطقة حتي هذه اللحظة، فضلًا عن أنه يعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للبلدان العربية.


وحذرت "الإعلامية الكويتية"، من الطابور الخامس المندس في الإعلام العربي لتمرير أجندة تستهدف تخريب الوطن العربي، قائلة بلهجة يملؤها الاستنكار: كيف للإعلام المصري برمته لا يقف على قلب رجل واحد من منطلق دوره الاستراتيجي ويوحد الرسالة الإعلامية بلغات عديدة للرد على الإدعاءات المسمومة التي تشنها جهات غربية من وقت لآخر، فمصر دولة تتمتع بثقل سياسي على المستويين العالمي والإقليمي وتلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

 

وشددت الرشيد، على أن المنطقة تواجه تحديات جساما تحتاج لإعلام قوي مكثف على قدر الهدف وعلى قوة الإعلام المضاد الذي يستهدف بلداننا العربية برسائله المشبوهة، لافتة إلى أن الإعلام العربي من المحيط للخليج يحتاج إلى فلترة .


وتبنى برلمان الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة.


وأيد 633 نائبا من أصل 689 مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بضاعتكم ردت إليكم.. إعلامية كويتية ترد على أوباما برسالة شديدة اللهجة عن أحداث الكونجرس

أطلقه البرلمان العربي.. تفاصيل المرصد العربي لحقوق الإنسان

فيصل فولاذ: مبادرة البرلمان العربي بإنشاء مرصد لحقوق الإنسان حائط صد أمام التقارير المسيسة

من قلب القاهرة.. البرلمان العربي يعلن عن آلية عربية جديدة.. تفاصيل

رئيس البرلمان العربي: البرلمان الأوروبي يتجاوز حدوده ويسيس القضايا ضد الدول العربية

السنباطي مستنكرا بيان مجلس حقوق الإنسان ضد مصر: تحركه منظمات مشبوهة

ترشيحاتنا

متى يتم صرف الزيادات في الرواتب والمعاشات بعد قرار السيسي اليوم؟.. وزير المالية يجيب

صيف وشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد السبت المقبل ..فيديو

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية

تأكيدا لـ صدى البلد .. ليلى أحمد زاهر تقدم "هزر فزر" بدلًا من هنا الزاهد

60 مليون مستفيد من قرار الرئيس بزيادة الرواتب والمعاشات| تفاصيل

شقيق ياسمين عبد العزيز يرد بقوة على أحمد العوضي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة