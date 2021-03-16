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توك شو

مش هكون ديكتاتور.. مدحت العدل: هذا أول قرار سأتخذه إذا أصبحت رئيسا للزمالك

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:37 ص
مدحت العدل
مدحت العدل
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محمد القاضي
رد المنتج مدحت العدل، على سؤال، "ما هو أول قرار ستتخذه إذا أصبحت رئيسا لنادي الزمالك؟"، قائلا: "لن أكون ديكتاتورا".

وأضاف "العدل"، خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية "لميس الحديدي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "أول قرار سأتخذه؛ هو الانضباط في كل شيء"، متابعا: "سأتبع طريقة العمل المؤسسي؛ لأن مهمتي الإدارة من فوق".

وأشار إلى أن: "كل شيء في النادي له مؤسسة تديره بشكل مباشر.. والعمل المؤسسي هو السبيل الوحيد للنجاح".

وحل المنتج مدحت العدل، ضيفا على الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، وتحدث "العدل"، عن ديوانه الجديد "فوضى المشاعر" التجربة الثالثة للكاتب، ويضم 32 قصيدة عامية.
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