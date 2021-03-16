أسطورة الاتحاد: الفلوس والاحتراف أفسدا اللعبة ومحبتنا مع الأهلي مستمرة

قال الكابتن عبد الفتاح الجارم، أسطورة العصر الذهبي للاتحاد السكندري، إن لاعبي الاتحاد السكندري مظلومون إعلاميًا، موضحًا أن الفريق عانى طويلًا من الظلم في التغطية، إلا أن المجتمع السكندري مساند للفريق بطريقة كبيرة.





وكشف "الجارم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن سر المحبة بين فريقي الاتحاد والأهلي، موضحًا أن هناك عشرة كبيرة بين اللاعبين وهناك تنافس كبير على مر العصور والفرق.





وتابع: "الفلوس والاحتراف أفسدوا اللعبة والدوري"، موضحًا أنه يأمل في الوصول للنجمة الـ7 في الكأس، بعد الحصول عليه خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن الاتحاد يمتلك ناشئين على أعلى مستوى لإعادة الجيل الذهبي للاتحاد مرة ثانية.



