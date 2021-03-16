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وزير المالية يرد على مشاكل سيستم أونلاين الضرائب ويكشف موعد حلها..فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:10 ص
وزير المالية
وزير المالية
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إبراهيم القادري
قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك مشكلة في سيستم الأون لاين الخاص بالضرائب  لان هذا أول عام نعمل على ميكنة جميع الإجراءات الضريبية وهذا يسبب ضغط كبير علي السيستم.

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر " ، خلال هذا الأسبوع سيتم حل مشكلة السيستم الخاص بالضرائب لافتا أنه تم مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية مرتين وليس لدي مشكلها في مدها.

وأوضح معيط: أننا نتعامل بكل مرونة في الموضوعات التي تهم المواطنين وتعود عليهم بالفائدة والراحة للانتهاء من الإجراءات المطلوبة منهم .
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