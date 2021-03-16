طفل يوجه رسالة إلى محمد رمضان ويغني له بعد تعرضه للإصابة

وجَّه "طفل"، ظهر مع الإعلامية ريهام سعيد، رسالة إلى الفنان محمد رمضان ، بعد إصابته بحروق خلال تصوير مسلسل "موسى" ، من خلال غناء أحد أغانيه المنتشرة على "تيك توك".





وأعرب الطفل عن حبه للفنان محمد رمضان، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة لاستكمال تصوير مسلسل الرمضاني موسي.





وتعرض الفنان المصري محمد رمضان، لإصابة خطيرة في ظهره خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد موسى المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.





ونشر رمضان، فيديو يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون..ثقة في الله نجاح دائمًا وأبدًا.. رمضان يجمعنا".