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أخبار العالم

كندا تتخذ قرارا جديدا بشأن لقاح أسترازينيكا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:15 ص
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
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قسم الخارجي
كشفت هيئة الإذاعة الكندية، اليوم الثلاثاء، عزم كندا التوصية باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمن تفوق أعمارهم 65 عاما. 

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن أوروبا لديها ما يقرب من 8 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا  غير مستخدمة  حتى الآن.

وأظهرت البيانات أن هذا يمثل أكثر من نصف العدد الإجمالي للجرعات الموزعة على الدول الأوروبية.

وتبين أنه تم توزيع 14851.497 جرعة، في حين تم استخدام 6.895.411 ، جرعة وتبقى  7970323 جرعة غير مستخدمة. 

وأوضحت البيانات أن ليتوانيا هي الوحيدة التي استخدمت مخصصاتها من اللقاح بالكامل. 

وقالت التقارير الإخبارية إن أوروبا ستحتفظ بنحو 8 ملايين جرعة من اللقاح لحين الفصل في استخدامه، وسيكون أمر رفض اللقاح هو الاحتمال الأضعف، لكن رفضه سيفتح احتمالات عدة أمام الدول الأوروبية للتخلص منه.
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