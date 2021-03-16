أخبارالتوك شو.. أحمد موسى: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه قرار أسعد الجميع.. متحدث "تحيا مصر": أخبار سارة قريبا.. وزير المالية يكشف موعد صرف الزيادة في رواتب الموظفين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:







عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا مصورا عن كلمة وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، عن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وأكد وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، لافتا إلى أنه يحقق الالتزام بين المدين والدائن.





أشاد الإعلامي أحمد موسى بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.



وأضاف في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر تحرك مهم لكل للمصريين، وقرارات سعيدة للجميع والموظفين في الحكومة.

متحدث "تحيا مصر": أخبار سارة قريبا

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق له دور إيجابي ويقوم بفكرة طرق الأبواب وتقديم المساعدات.



وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مبدأه الاساسي المساعدة في أي مشكلة أو موضوع أو أزمة، متابعا أن خلال الفترة المقبلة سيكون هناك أخبار سارة واجراءات جديدة.



كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن شروط وتفاصيل ترقيات الموظفين بالدولة بعد قرارات الرئيس السيسي.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أكثر من 40 ألف موظف مستهدف نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة.



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم صرف الزيادة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنهاية يوليو المقبل، موضحا أن قيمة الزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه.



وأكد "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، الرئيس السيسي كان منحازا للمواطنين، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال تحسين الأجور والمعاشات.





قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي، إنه تمت الموافقة علي زيادة المعاشات بنسبة 13% علي إجمالي قيمة المعاش.



وأضاف "عوض "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن 10.5 مليون مواطن يستفيدوا من الزيادة المقررة في المعاشات.



قال طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنه يتابع بصفة يومية الحالية الصحية للإعلامي وائل الإبراشي للاطمئنان عليه، مضيفا:" أنه يمر بحالة صحية جيدة".



وأضاف سعده خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير والمذاع عبر قناة " النهار"،:"حسب الطبيب المعالج للإبراشي فهو يمر بحالة نفسية جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي".





قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية إن الهيئة حريصة على وضع استراتيجية تعمل على تمكين المرأة، مؤكدا أنه يوجد عضوات بنسبة 43% وهى النسبة التي تنفرد بها النيابة الإدارية عن كل الهيئات القضائية في مصر.



وأضاف سمير خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه أيضا تعمل النيابة الإدارية على تمكين الشباب، مشيرا إلى أن الأهتمام وتمكين الشباب من الدولة والنيابة الادارية ليست بعيدة عنها.

البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023 قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الوزارة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023، مضيفا أن العمل جار حاليا لإنشاء مجمع كبير لإنتاج السولار في أسيوط.

وأضاف حمدى عبدالعزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك خطة للإنتاج المحلي من البنزين والسولار تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن مشروع البحر الأحمر في المنطقة الاقتصادية يساهم في تعظيم القيمة المضافة.



حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفا ببرنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه المذيعة "سمر يسري"، عبر فضائية "الحياة".