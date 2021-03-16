الإخواني والملحد ممكن يبقوا متحرشين عادي.. تعليق مدحت العدل على واقعتي سيدة السلام وطفلة المعادي.. فيديو

علق المنتج الدكتور مدحت العدل، على واقعتي متحرش طفلة المعادي ، وسيدة السلام.





وقال "العدل"، خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية "لميس الحديدي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "الحوادث التي حدثت خلال الفترة الأخيرة ، مثل واقعة سيدة السلام؛ تدل على أن القشور هي التي تحكمنا، معقبا: "أصبح هناك تغييب للعقل المصري، والاعتماد على النقل وليس العقل".





وأشار إلى أن: "ما حدث للسيدة بمثابة مصيبة لا يقرها عرف ولا أخلاق ولا أدب ولا دين"، متابعا: "السؤال ازاي تحولنا لـ أُذُن وأعيُن نراقب الآخرين بالظاهر؟، وأدينا شوفنا الراجل المتحرش بطلفة المعادي ، كان شكله محترم ، وطلع في الآخر متحرش".





وأوضح: "تخيلوا الناس دلوقتي بتطالب بالستر عليهم، التحرش ليس له علاقة بعقيدة أو تدين، ممكن الإخواني أو الملحد يبقوا متحرشين، وصلنا لدرجة مرض الستر على المتحرشين، وأصبحنا نلتمس لهم العذر ".





وحل المنتج مدحت العدل، ضيفا على الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، وتحدث "العدل"، عن ديوانه الجديد "فوضى المشاعر" التجربة الثالثة للكاتب، ويضم 32 قصيدة عامية.