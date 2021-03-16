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توك شو

بعد زيادة الأجور.. اقتصادي: الدولة مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية رغم أزمة كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:49 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ندى عبد العزيز
قال محمد نجم الباحث الاقتصادي إن قرار الدولة بزيادة الأجور رغم أزمة كورونا التي أثرت بشكل كبير على معدلات النمو والإيرادات الضريبية، يعد دليلًا على إصرار الحكومة على تنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية.

وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية على قناة Ten، أننا أمام سياسة مالية توسعية، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية ستجعل الدولة تقف على أرض صلبة، وستمنع حدوث سلبيات لأي سياسة توسعية.

وأكد الباحث الاقتصادى أن معدل التضخم فى مصر تحت السيطرة، مضيفًا انه بحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، لم يتجاوز معدل التضخم فى مصر الـ 4,5%.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

وقرر الرئيس زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

كما طالب بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى شهر يونيو المقبل بما يحقق تحسنًا فى اجورهم بقيمة مالية تقدر بنحو مليار جنيه و تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

https://youtu.be/VQvUsg3dGIU
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