مجرم اصطيادها.. 10 معلومات لا تعرفها عن سمكة نابليون المهددة بالانقراض بالبحر الأحمر

نستعرض 10 معلومات لا يعرفها الكثيرون عن سمكة نابليون المهددة بالانقراض بالبحر الأحمر على النحو التالي:





1.ضبطتها محميات البحر الأحمر بمخزن أسماك وذلك قبل بيعها.

2.قيمة هذا الكائن في نوعة الفريد وتناقص أعداده.

3.قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن صيد هذا النوع النادر والمهدد بخطر الانقراض من خلال تقدير حجم السمكة ووضع معادلة التقييم الخاصة بالأضرار الناتجة عن تدمير البيئات البحرية :- بما يعادل 3000 آلاف دولار للسمكة الكبيرة بالإضافة الي 500 دولار عن السمكة الصغيرة.

4.معهد علوم البحار بالغردقه قرر تحنيطها لما لها من قيمة خلال عرضها بمتحف المعهد.

5.السمكة التي تم تحنيطها تم ضبطها بأحد محلات الأسماك أثناء عرضها للبيع للجمهور ويبلغ طولها 160سم ووزنها 60 كيلو.

6.عملية التحنيط بتشفيه وإزالة اللحم من السمكة، وحشوها بالملح، ثم دهنها بمادة كيماوية معينة للحفاظ عليها، وحشوها بنشارة الخشب .

7.(تعيش من 45 الى 50 عاما ) ولكن معدل تكاثرها بطيء جدا مما يجعلها مهددة بالانقراض

8.مدرجة فى القائمه الاولى للكائنات المهدده بالانقراض وكذلك موضوعة على القائمة الحمراء وهذا النوع المهدد بالانقراض تم تصنيفه فى التصنيف الاحمر كنتيجه للصيد الجائر وغير القانونى.

9.تغير جنسها من انثي إلى ذكر دون التوصل العلمي لأسباب هذه الظاهرة.

10.تستغرق عملية التحنيط قرابة 4أيام من العمل .



