محمد منير يطمئن جمهوره: أنا بصحة جيدة وربنا يزيل أزمة كورونا.. فيديو

كشف المطرب الكبير محمد منير، تفاصيل حالته الصحية، وذلك بعد فترة مرضه الأخيرة.

وقال محمد منير، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "أنا بصحة جيدة ، الحمد لله أنا بخير ، ونتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل ، واتمنى من الله- سبحانه وتعالى- انتهاء أزمة كورونا".





وأضاف محمد منير:" لدي أصدقاء كُثُر في كل أنحاء العالم ، ولا أستطيع زيارتهم أو مقابلتهم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا وهو ده حال الدنيا ".



