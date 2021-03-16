شاب يقتل جده بطريقة بشعة ويمثل بجثته في فلوريدا

اتُّهِمَ كولبي باركر، البالغ من العمر 30 عاما، بقتل جده "رونالد ويلز" البالغ من العمر 77 عاما، والتمثيل بجثته ، في ولاية فلوريدا الاميركية.





وبحسب قناة سكاي نيوز الإخبارية، قتل الشاب جده بمضرب بيسبول ،وأكد المتهم للمحققين أنه قتله دفاعًا عن النفس؛ بعد اندلاع شجار بينهما، حيث كانا يدخنان الماريجوانا .





وتنافى ادعاء كولبي مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أشار إلى وجود عدة طعنات في جسد الجد.





ليعترف "باركر "بعد ضغط بأنه ارتكب جريمته، مؤكدًا قتل رونالد بمضرب بيسبول، ثم طعنه عدة مرات بسكين حادة، وقطع أذنيه.





ووفقًا لشبكة روسيا اليوم الإخبارية،اصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد -19 والعدالة الجنائية مسحا جديدا لبيانات الجريمة في 34 مدينة كبرى بالولايات المتحدة الشهر الماضي، والذى اكد ارتفاع عدد جرائم القتل بنسبة 30٪ عن العام الماضي فى 34 مدينة، حيث أبلغت جميع المدن باستثناء "رالي، نورث كارولينا، بالتيمور، سانت بطرسبرج، فلوريدا، فيرجينيا بيتش" عن زيادة عن العام السابق، و4 مدن في الغرب الأوسط، بما فيها لويزفيل وميلووكي، تعاني من ارتفاع بنسبة 60٪ في جرائم القتل.





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