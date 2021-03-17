أهالي الكنيسة بـ بنى سويف يطالبون برصف وإنارة عزبة أم كلثوم

شكا أهالي قرية الكنيسة بمركز الفشن جنوب بني سويف من تهالك طريق عزبة أم كلثوم ، حيث يعيشون في معاناة بسبب تهالك الطريق، مما يعرض حياتهم للخطر.









ويقول الأهالي في رسالة لـ موقع "صدى البلد": "نعاني ونشتكي إليكم ونتضرر أشد المعاناة من سوء حالة الطريق على مسمع ومرئي من الجميع منذ فترة طويلة في ظل عدم الاهتمام بالمركز وتجاهلهم لهذه الكارثة ما يعرض حياتنا الى الخطر يوميا".









وتابعوا: "الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبين برصفه وانارته".





وناشد الأهالي المسئولين بمحافظة بنى سويف والجهات المختصة بالتدخل والاهتمام والعناية بالأمر، بتحديد ميزانية لإصلاح الطريق لتسهيل حركة الأهالي و تركيب أعمدة انارة للحفاظ على ارواحهم.









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