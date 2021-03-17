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بين الناس

أهالي الكنيسة بـ بنى سويف يطالبون برصف وإنارة عزبة أم كلثوم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:52 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا أهالي قرية الكنيسة بمركز الفشن جنوب بني سويف من تهالك طريق عزبة أم كلثوم ، حيث يعيشون في معاناة بسبب تهالك الطريق، مما يعرض حياتهم للخطر.


ويقول الأهالي في رسالة لـ موقع "صدى البلد": "نعاني ونشتكي إليكم ونتضرر أشد المعاناة من سوء حالة الطريق على مسمع ومرئي من الجميع منذ فترة طويلة في ظل عدم الاهتمام بالمركز وتجاهلهم لهذه الكارثة ما يعرض حياتنا الى الخطر يوميا".


وتابعوا: "الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبين برصفه وانارته".
 

وناشد الأهالي المسئولين بمحافظة بنى سويف والجهات المختصة بالتدخل والاهتمام والعناية بالأمر، بتحديد ميزانية لإصلاح الطريق لتسهيل حركة الأهالي و تركيب أعمدة انارة للحفاظ على ارواحهم.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


التواصل مع المواطنين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية ، ويناشد المسئولين بالتواصل مع الحالات المنوه لحل مشكلاتهم ، ونافذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية والتواصل مع المواطنين في. محافظات الجمهورية والتفاعل مع جميع متطلباتهم والرد على شكاواهم.


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