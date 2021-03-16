ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل يسير أبناء محمد الشرنوبي على خطاه؟ الفنان يكشف| فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:29 ص
الشرنوبي
الشرنوبي
Advertisements
محمد القاضي
حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفا، على برنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه المذيعة "سمر يسري"،  والمُذاع عبر فضائية "الحياة".

وَرَدَّ الفنان، على سؤال: "لو خلفت ولد أو بنت، هتخليهم يدخلوا الفن ولا لا"، قائلا: "لو خلفت هخلي ولادي يعملوا الحاجه اللي بيحبوها.. لأن أنا عملت الحاجة اللي بحبها".

وأضاف: "أي شخص ناجح في شغله أو مجاله، أهله منحوه الفرصة إنه يعمل الحاجة اللي بحبها أو يجتهد فيها"، موضحا: "أي مجال أو اتجاه بيحبه وعايز يروحله؛ هدعمه بأكبر دعم ممكن".

وشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. 

وطرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يرد محمد الشرنوبي على نشر مؤهله الدراسي؟.. تفاصيل

رسالة جديدة من محمد الشرنوبي بعد أزمة شهادة الاعدادية.. شاهد

كدا كتير.. أول تعليق من زوجة الشرنوبي على مشهد "بودة ومروة"

بعد نجاحه في لؤلؤ.. محمد الشرنوبي ينضم لمسلسل "كل ما نفترق" مع ريهام حجاج

محمد الشرنوبي: أنا مش مغرور بس بتكسف

أنا راضي.. محمد الشرنوبي: مراتي حرة فى كل حاجة تعملها.. فيديو

ترشيحاتنا

60 مليون مستفيد من قرار الرئيس بزيادة الرواتب والمعاشات| تفاصيل

التعليم تكشف حقيقة وجود خطأ في منهج الدين الذي يتم تدريسه بالمدارس المصرية

إتاحة إمكانية التظلم من نتيجة الترم الأول لطلاب مدارس القاهرة لمدة 3 أسابيع

خدماتك في مكانك.. الإسكان تزف بشرى لـ أهالي القرى.. فيديو

فنانة شهيرة تتهم طليقها بتسريب فيديوهات لها

التأمينات الاجتماعية تعلن تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة