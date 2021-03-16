هل يسير أبناء محمد الشرنوبي على خطاه؟ الفنان يكشف| فيديو

حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفا ، على برنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه المذيعة "سمر يسري"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة".





وَرَدَّ الفنان ، على سؤال: "لو خلفت ولد أو بنت ، هتخليهم يدخلوا الفن ولا لا"، قائلا: "لو خلفت هخلي ولادي يعملوا الحاجه اللي بيحبوها.. لأن أنا عملت الحاجة اللي بحبها".





وأضاف: "أي شخص ناجح في شغله أو مجاله، أهله منحوه الفرصة إنه يعمل الحاجة اللي بحبها أو يجتهد فيها"، موضحا: "أي مجال أو اتجاه بيحبه وعايز يروحله؛ هدعمه بأكبر دعم ممكن".





وشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.





وطرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.