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فن

غادة نافع تكشف أسباب غيابها عن الشاشة لـ7 سنوات.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:58 ص
صدى البلد
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أحمد البهى

كشفت الفنانة غادة نافع سر ابتعادها عن التمثيل لمدة 7 سنوات، حيث أكدت أنها قدمت خلال السنوات الماضية، مسلسل "مسألة كرامة" مع الفنان حسن يوسف، إلا أن العمل لم يحالفه الحظ في توقيت العرض؛ مما أثر على نسب مشاهدته، مؤكدة أن دورها فى العمل كان جيدا، حيث جسدت دور فتاة من منطقة شعبية. 


وأوضحت " نافع " فى تصريحات لـ صدى البلد ، ان المنتجون اعتقدوا خطأ ان مسألة الفن ليس فى حساباتها بسبب غيابها .


وأضافت : خلال فترة الابتعاد كنت مشغولة برعاية والدتي الفنانة ماجدة ، كما انها تعرضت لعملية نصب وكان من الضرورى التفرغ لحل تلك الأزمة .


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